الصين تهنئ «أبوالغيط» لإعادة انتخابه أمينًا عامًا للجامعة العربية

هنأ "وانج يي" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني أحمد أبوالغيط؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، معربا في الوقت نفسه عن أمله الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.وقال وانج-في برقية تهنئة أرسلها إلى أبوالغيط- "إنه في السنوات الأخيرة، تم تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية بشكل مستمر، وحققت التبادلات والتعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة، وخاصة في مكافحة وباء كورونا، وكان الجانبان في قارب واحد تتوحد الجهود لكتابة فصل جديد للصداقة الصينية العربية".وأعرب وانج عن أمله في العمل مع الأمين العام أحمد أبوالغيط على التنفيذ الفعال لنتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي، والتحضير للقمة الصينية العربية الأولى، وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.