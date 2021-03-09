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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. مطار القاهرة يستقبل 163 رحلة جوية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:23 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا 163 رحلة دولية وداخلية وتجارية تنقل 16.500 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظّمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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