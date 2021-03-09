غانا تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار في 2021

أعلنت وزارة المالية في غانا اليوم الثلاثاء أن البلاد تعتزم اقتراض ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من أسواق رأس المال العالمية في 2021 لدعم ميزانيتها وإدارة ديونها.وقالت الوزارة في بيان إنها ستستخدم عدة أدوات منها السندات الدولية وسندات للمغتربين وقروض مشتركة وقروض تجسيرية.وأضاف البيان أن الحكومة ماضية في تكليف بنك أوف أمريكا وسيتي بنك وراند ميرشلنت بنك وستاندرد تشارترد بنك وستاندرد بنك بأدوار المديرين الرئيسيين.وتابع: "من أهم ما تُكلف به البنوك هو تقديم المشورة للحكومة بشأن عدة هياكل تمويل بديلة وخيارات، لاسيما فيما يتعلق بالسندات الدولية".