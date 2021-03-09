رئيسا «العليا للانتخابات الليبية» و«الأعلى للقضاء» يبحثان إجراءات الاستحقاقات الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتورعماد السايح اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار محمد الحافي، الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.وأفادت المفوضية - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن المشاورات عُقدت بحضور كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتو ليتتش.