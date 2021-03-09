الأردن تعلق العمل فى المدارس والجامعات.. غدًا

أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء، تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات بعد ارتفاع أعداد المصابين اليومية بفيروس كورونا.وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبوقديس: إنه تقرر "حرصا على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي والعودة إلى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال اعتبارًا من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر".أعيد فتح المدارس والجامعات في 7 فبراير للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط.وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.وأضاف أبوقديس في ايجاز صحفي: أنه تقرر أيضا "إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المسافات التعليمية والتطبيقية اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل 2021".وكان دوام الطلبة الجامعيين وجاهيا منذ الشهر الماضي يقتصر على بعض مسافات التعليم الجامعي التي تتضمن استخدام المختبرات والتطبيق مثل طلبة الطب والتشريح.من جهته، قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين: إن "تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ إجراءات إضافية".وأضاف: أن الحكومة "بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية أخرى"، ستعلنها خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أنها "لم تكن تأمل الوصول إلى هذه الإجراءات المشددة".وكانت الحكومة قررت في 24 فبراير إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.وارتفعت أعداد الإصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر.وسجل الثلاثاء 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفا و202 إصابة.كما سجلت 59 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة.