«مستقبل وطن»: «بطولات شهداء الجيش والشرطة والأطباء ذكرى خالدة فى تاريخ مصر»

قدّم حزب مستقبل وطن التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.وقال «مستقبل وطن» في بيان له اليوم: «البطولات والتضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبطال ستظل ذكرى خالدة في تاريخ هذا الوطن العزيز بأبنائه محفورة بدمائهم النقية التي سطرت أعظم الملاحم الوطنية».ووجه الحزب التحية لشهداء الجيش والشرطة المصرية والجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض.