أمير طعيمة يعلق على فيديو تحرش طفلة المعادي

علق الشاعر أمير طعيمة، على واقعة التحرش بطفلة المعادي، بكلمات أظهرت رفضه للواقعة بشكل كامل.وكتب طعيمه عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات: "‏الستر بيبقي في الاخطاء الفردية اللي الانسان بيضر بيها نفسه، اما الاعتداء علي الغير فده جريمة.من المنطلق ده كانت البطلة اللي فضحته سترته وكان فلت بفعلته".واستكمل: "كمان ممكن نستر بقى علي القاتل والارهابي، هتقولي بس ده مش قاتل ده متحرش، هقولك ما تفرقش كتير، كل واحد فيهم بيقتل بطريقته".وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل عقار بالمعادي.