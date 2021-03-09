«نومادلاند» و«روكس» يتصدران ترشيحات الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون

حصل فيلم "روكس" البريطاني وفيلم الدراما الأمريكية "نومادلاند" على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون (بافتا) لهذا العام.وفي بث مباشر اليوم الثلاثاء، أعلنت الممثلتان سوزان ووكوما وأيسلينج بي أن كلا الفيلمين حصلا على سبعة ترشيحات لكل منهما- بما في ذلك أفضل دور بطولة نسائية وأفضل مخرج.ويتناول فيلم "نومادلاند"، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند، قصة امرأة تترك منزلها للسفر في جميع أنحاء الغرب الأمريكي.ويروي فيلم "روكس"، وهو من بطولة بوكي بكراي، قصة المراهقة البريطانية أولوشولا، الملقبة بـ "روكس"، التي تخلت عنها والدتها في لندن وعليها أن تدافع عن نفسها مع شقيقها الأصغر.وإلى جانب "نومادلاند"، فإن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم هي "ذا فاذر" و"ذا موريتانيان " و"بروميسينج يانج وومن " و"ذا ترايل أوف ذا شيكاغو 7".وتلقى الممثل الراحل تشادويك بوسمان، الذي توفي في أغسطس من العام الماضي بعد إصابته بسرطان القولون، ترشيح لجائزة أفضل ممثل إلى جانب ريز أحمد وأنطوني هوبكنز وأدارش جراف ومادس ميكلسن وطاهر رحيم.وفي الوقت نفسه، تم ترشيح فرانسيس مكدورماند وفانيسا كيربي وبوكي باكراي وألفري وودارد وونمي موساكو ورادها بلانك لجائزة أفضل ممثلة.