الرئيس السيسى: شرفت بتكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما قدمه شهداء ومصابو القوات المسلحة سيظل محفورا في ذاكرة مصر وشعبها.وأضاف الرئيس في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا في ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا.. رحم الله شهداء مصر الأبرار.. تحيا مصر".