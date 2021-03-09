مطالب ببناء مدارس ومعاهد فنية حديثة بالصعيد

قال المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن التعليم الفني له دور كبير في تطوير الصناعة المحلية والارتقاء بها، مؤكدًا دور القطاع الخاص في النهوض بقطاع التعليم الفني وتطويره على استخدام أحدث الأجهزة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.وأضاف «حمزة» في تصريحات لـ«الدستور» أن المصانع المصرية في الصعيد تفتقر العمالة المدربة، لذلك يقوم أصحاب المصانع بالتعاون مع قيادات التعليم الفني بنزول الطلاب أثناء الإجازة للتدريب على استخدام الآلات والمعدات الحديثة.وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني خلال المرحلة الحالية وتدشين مدارس ومعاهد فنية بقرى ومراكز الصعيد، وتكون مجهزة بأحدث المعدات والآلات.