البرلمان الليبى يؤجل منح الثقة لحكومة الدبيبة

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسة البرلمان إلى الغد للنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.وطالب أعضاء بمجلس النواب الدبيبة بتسمية الوزارات الشاغرة حتى يتم منحه الثقة، داعين رئاسة البرلمان إلى تضمين الحكومة مع اتفاق تونس وجنيف حزمة واحدة لضمان موعد الانتخابات ومخرجات اللجنة العسكرية "5+5" حتى لا تدخل في نفق مظلم.وقدم رئيس الحكومة الدبيبة، في وقت سابق اليوم تشكيلة الحكومة الجديدة على مجلس النواب خلال انعقاده في مدينة سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح.وتعهد الدبيبة أمام البرلمان بالعمل على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وإجراء مصالحة وطنية ومنع أي حروب.