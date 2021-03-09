النرويج تطالب مواطنيها بعدم السفر في عيد الفصح

طلبت النرويج من مواطنيها الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الفصح الشهر المقبل، إما عن طريق التخلي عن الرحلات داخل البلاد أو عدم العودة إلى الوطن من الخارج لزيارة العائلات، في ضوء تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت الأرقام مرة أخرى، وستكون السلالات المتحورة من الفيروس الأكثر عدوى هي البديل الفيروسي السائد قريبًا".وأضافت أنها تنتظر لمعرفة الآثار التي ستحدثها القيود الأكثر صرامة على مستوى البلديات قبل إصدار المزيد من القواعد على المستوى الوطني.ومع ذلك، فإن تدابير مثل الحظر الوطني على تقديم المشروبات الكحولية، والحد من الاتصالات والتعلم عن بُعد لا تزال مطروحة على الطاولة، على حد قولها.ووفقا للسلطات، شهدت أوسلو بشكل خاص زيادة كبيرة في الإصابات: كان عدد الإصابات في العاصمة اليوم الثلاثاء ضعف ما كان عليه قبل أسبوع واحد فقط، وفي منطقة جرورود، على سبيل المثال، كان هناك 765 مصابا لكل 100 نسمة.وفي النرويج بشكل عام، تم تسجيل نحو 76 ألف إصابة و632 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن.