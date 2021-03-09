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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضخ 4 آلاف طن من الزيت التموينى لمخازن الجملة بالمحافظات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:03 م
الزيت التمويني
الزيت التمويني
نرمين محمود الدهان
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تابع على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مدى توافر السلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 64 مليون مواطن شهريًا ومتابعة المنصرف منه يوميًا من شركتي الجملة، ووفرة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمخازن التابعة للشركتين والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بأحياء ومراكز المحافظات.

وتلقى وزير التموين، الثلاثاء، تقريرًا من رئيسي شركتي الجملة يفيد بأنه يتم ضخ 8.366 طن سكر يوميًا لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت، وما يقارب الــ1.500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يوميًا لمنافذ التوزيع، والتي يصل عددها إلى نحو 40 ألف منفذ تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و6 آلاف منفذ جمعيتي، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي.

أشار التقرير الوارد من شركتي الجملة "العامة والمصرية" إلى وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية إلى 45% في أول 8 أيام من شهر مارس الجاري.

ووجه الوزير رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يوميًا، والتأكد من جودة السلع الموجودة والتي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم.

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