حمادة هلال يروج لمسلسله الرمضاني «المداح»

روّج الفنان حمادة هلال لمسلسله الدرامي الجديد "المداح"، والذي يطل من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم.ونشر هلال صوره من كواليس العمل عبر حسابه بموقع "تويتر"، ظهر خلالها وهو بصحبة الفنان أحمد بدير ومنال سلامة، وبجواره سيارة ميكروباص يعمل عليها في أحداث المسلسل، وعلق قائلا: "انتظرونا في رمضان".يجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح"، الذى بدأ تصوير مشاهده منذ أسابيع قليلة، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل.مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرون، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.