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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سوهاج الأزهرية» تكرم المعلمة المثالية على مستوى المحافظة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:41 م
سوهاج الأزهرية
سوهاج الأزهرية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية اليوم، مسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال للعام الدراسي 20202021 م والتي أسفرت عن فوز المعلمة، مروة محمد حمدي محمد روضة معهد العزبة المستجدة.

وكانت لجنة تقييم المعلمة القدوة والمشكلة بالمنطقة قد أعلنت عن المعلمة القدوة وفق المعايير الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة لرياض الأطفال وحصولها على المركز الأول على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية ومن المنتظر أن يتم مشاركتها بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه استقبل الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بحضور الدكتورة لبنى السيد على مدير إدارة رياض الأطفال والدكتورة ناهد جمال الدين موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة والدكتورة ثناء منصور عبد الرحيم والأستاذة نجلاء فراج عبد الحميد موجهتي رياض الأطفال بالمنطقة المتسابقات المشاركات في تصفيات المسابقة.

حيث استمع حسانين لعرض المعلمات للوسائل التعليمية التي تقدمن بها في التصفيات واثنى حسانين على مجهود المعلمات وتميزهن الواضح وأكد على تقديره للمستوى الجيد الذى تظهر به رياض أطفال منطقة سوهاج ودعا لبذل المزيد من الجهد للمنافسة على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية واختتم حسانين لقاءه بالمعلمات بتكريم المعلمة القدوة إضافة لجميع المعلمات المشاركات.

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