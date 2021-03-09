8 وفيات و1157 إصابة بكورونا في الكويت
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:51 م
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الثلاثاء، تسجیل 1157 إصابة جدیدة و8 وفيات بفیروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و1045 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 203 آلاف و55 حالة، والوفيات إلى 1141 حالة، والشفاء إلى 188 ألفا و167 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 203 آلاف و55 حالة، والوفيات إلى 1141 حالة، والشفاء إلى 188 ألفا و167 حالة.