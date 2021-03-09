8 وفيات و1157 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الثلاثاء، تسجیل 1157 إصابة جدیدة و8 وفيات بفیروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و1045 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 203 آلاف و55 حالة، والوفيات إلى 1141 حالة، والشفاء إلى 188 ألفا و167 حالة.