مدبولى يلتقى رئيس «اقتصادية النواب» بحضور زعيم الأغلبية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في إطار مبادرة تستهدف تعميق التواصل والتنسيق، بحضور زعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد.وعقد "مدبولي" اجتماعًا مع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.كما حضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية،وأكد "مدبولي" أن مصر وباقي دول العالم يواجهون حاليا ظروفا استثنائية، مُتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا، لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعي السياحة والطيران.وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين.وأشار مدىولي، إلى أن الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء بعملية الهيكلة، التي تتم تحت إشراف الوزراء أنفسهم.وكشف عن أن من أبرز ملامح هذه الهيكلة هو إعادة النظر في تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات، وكذا لرئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تقليصها ونقلها للوزارات المعنية بملفاتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق؛ للانتهاء من الشكل الجديد للوزارات والهيئات الحكومية.من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص.من جانبه، أشاد المهندس أحمد سمير، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق ولاسيما الاستراتيجية، وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم كورونا، وذلك رغم بعض الملاحظات والشكاوى التي كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية.وشدد على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر، وأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم في صياغتها من كافة الوزارات المعنية إلى اللجنة وحتى يتسنى للنواب مناقشتهم في كافة أبعادها.وأكد وزير التموين أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في ارتفاع جودة السلع التموينية المطروحة للمواطنين.وأضاف أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المواد التموينية، ويتم التأكد من جودتها، لافتا إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته جودة هذه السلع خلال السنوات الأخيرة.وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك فرع على الأقل لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، حيث يوجد حاليًا 11 موقعًا، ويتم العمل على زيادة أعدادها حتى يستفيد منها مواطنو جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.وأضاف وزير التموين إنه في إطار إعادة الهيكلة للوزارات التي تتم حاليًا، يتم زيادة عدد المفتشين للتأكد من توافر السلع المختلفة وبأسعار مناسبة، بما يفيد المستهلك.بدوره، تناول وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه تم حصر لجميع الأراضي التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها في التسويات مع وزارتي البترول والمالية وبنك الاستثمار القومي.كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد".بينما تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منظومة الضرائب التي تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.