صرف 45% من تموين مارس حتى الآن

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.وأوضحت، وفق تقرير من شركتي الجملة (العامة المصرية) وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية إلى 45% فى أول 8 أيام من مارس الجاري.ووجه علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يوميًا، والتأكد من جودة السلع الموجودة التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.أكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.