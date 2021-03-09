تفاصيل شخصية نيللي كريم في «ضد الكسر»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير أحداث مسلسلها "ضد الكسر"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، في أحد ديكورات العمل الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، ويشاركها في تصوير هذه المشاهد الفنان محمد فراج وتارا عماد.وقال مصدر مطلع، لـ"الدستور"، إن نيللي كريم تقدم عملا دراميا اجتماعيا تناقش من خلاله عدة قضايا هامة تخص المرأة، ولكن تظهر هذه المرة بشخصية المرأة القوية التي لا تهزم ولا تنكسر، وهي نوعية جديدة تقدمها نيللي كريم بعدما اعتادت مناقشة قهر المرأة في عدة مسلسلات من قبل، ويعتمد المسلسل على التشويق والإثارة.مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش وحمزة العيلي وهشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ومن إنتاج جمال العدل.