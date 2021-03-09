«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

لم تستطع «طفلة المعادي» التغلّب على دموعها أثناء تمثيل واقعة التحرش أمام رجال المباحث في العقار الذي شهد الواقعة بميدان الحرية.وانهارت الطفلة من البكاء أثناء وصول رجال الأمن إليها حيث أخذوا في تهدأتها لسماع شهادتها في الواقعة التي أثارت غضب المصريين فور تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، لتنجح الداخلية في إلقاء القبض على المتهم.كان المجني عليه (محمد.ج)، 38 سنة، قد اختار عقار المعادي لارتكاب جريمته ظنًا منه أنه خالٍ من السكان، ليقوم باستدراج الطفلة بعد أن وعدها أن يعطي لها بعض المال والحلوى وعندما همّ بدخول باب العمارة كانت هناك كاميرات مراقبة تابعة لمركز تحليل الذي نشر فيديو الاعتداء على ملاك الرحمة على منصات التواصل.يذكر أن طفلة المعادي تجوب شوارع الحي الراقي لبيع المناديل، وظهرت في المنطقة منذ نحو عامين، وتتخذ ميدان الحرية مسكنًا لها بعد أن تنتهي من جولتها اليومية في الشوارع طوال اليوم.على صعيد متصل، يقوم فريق من مباحث القاهرة والإنترنت والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.