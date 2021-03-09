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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تنظم ندوة تعريفية للتقدم لمنح «فولبرايت الأمريكية»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:35 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظمت جامعة طنطا اليوم تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ندوة تعريفية "أونلاين" حول التقدم لمنح هيئة فولبرايت مصر Fulbright، بالتعاون مع جامعة طنطا للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، رحب الدكتور كمال عكاشة، بالمشاركين والمحاضرين خلال افتتاحه للندوة، مشيرًا إلى أن هيئة فولبرايت تعبر عن شراكة بحثية بين الحكومتين المصرية والأمريكية وتعمل على منح علمية لمراحل (الماجستير – الدكتوراه – أبحاث ما بعد الدكتوراه).

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الهيئة تقدم إجمالي 8 برامج هي: منحة دراسة الماجستير المتخصص، ومنحة الفنون، ومنحة الباحث الزائر (من 6: 9 شهور) لمساعدة الباحثين في تجميع المادة العلمية، منحة الدراسات الإسلامية، ومنحة مدرسي اللغة الإنجليزية المبتدئين، منحة زمالة، منحة دراسات ما بعد الدكتوراه (من 6: 9 شهور) وهي منحة مفتوحة لدراسة كافة المجالات العلمية والأدبية شريطة أن يكون المتقدم لها عضو هيئة تدريس وبديهيا حاصلًا على درجة الدكتوراه، ومنحة إدارة المؤسسات الثقافية.

وقاما كلا من مي عياد وكريم جرجس مندوبا الهيئة بالتعريف بالهيئة وبرامجها المختلفة وطرق التقدم لها والشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم للمنح وهى: مصري ومقيم بمصر ولا يحمل الجنسية الأمريكية، أن يتقدم بسيرة ذاتية على موقع الهيئة كاملة وفقًا لشروط المنحة المتقدم لها، لا يلتفت للسيرة الذاتية ناقصة الشروط، بيان مدى جدارة المتقدم للمنحة باستحقاقها وأوجه النفع به، يشترط عدم التقدم للهجرة أو السفر للولايات المتحدة سوى بعد عامين من البقاء في مصر لنشر المنفعة العامة بما درسه الممنوح، وإجادة اللغة الإنجليزية على نحو لا يعيق الدراسة بها.

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