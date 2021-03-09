إسلام حافظ: «بين السما والأرض» تجربة درامية خاصة جدًا

أكد الفنان والسيناريست إسلام حافظ، أنه سعيد بتجربة مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.وقال حافظ لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة حالة خاصة ممتلئة بالأحاسيس المختلفة وكذلك القصص المتعمقة والمرتبطة بالمجتمع، والتي تلقي الضوء على سلبيات وإيجابيات المجتمع.وأضاف أن شركة سينرجي المنتجة للعمل وفرت كافة الأمور التي تجعل خروج المسلسل للجمهور بشكل يليق بمستوى تطور الدراما المصرية، لافتا إلى أن العمل سيكون مليئًا بالمفاجآت.المسلسل من بطولة كل من هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، وتأليف إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل.