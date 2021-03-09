«مدينة المعرفة» تحتضن الشباب رقميا في 2021

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري ويصل حجم استثمارات المرحلة الأولى بالمدينة نحو 2 مليار جنيه وتعد إحدى المبادرات الرئاسية للشباب لتصبح نركز إشعاع ثقافي وفكري رقمي بالعاصمة الإدارية.وتم اليوم توقيع اتفاقية أعمال بين الهيئة العربية للتصنيع و«فايبر مصر سيستمز» لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التي يتم إنشائها من قبل وزارة الاتصالات، وفقا لأحدث النظم الحديثة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وفي هذه السطور ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مدينة المعرفة الرقمية- مدينة المعرفة الرقمية تقع على مساحة حوالي 200 فدان ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.- تتكون المدينة بعض المنشأت منها مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2 ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة وجامعة مصر المعلوماتية والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 الآف م2 ومبنى هرم العروض الرقمية ومبنى التحكم وعدد من المنشآت الإدارية والخدمية.- تعد المدينة نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمي لكل خدمات المجتمع ويتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة ذات المواصفات العالمية في ذلك المجال.- تضم المدينة جامعة مصر المعلوماتية التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تُعد أول جامعة فى الشرق الأوسط وإفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- مبنى التدريب بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومبنى للبحوث والتطوير بالتكنولوجيا المساعدة ومبنى للابتكار والبحوث التطبيقية.- مدينة المعرفة تمثل منصة متكاملة مفتوحة لمطورى البرامج لتفعيل كافة عناصر البنية التحتية الذكية وتوفير بيئة للتعلم المتميز والبحث العلمى والتطبيقى مع الابتكار وريادة الأعمال فى المجالات المتعددة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.- من المقرر افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المعرفة خلال العام الحالي؛ وتتضمن جامعة مصر المعلوماتية، ومركز ابداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى المبانى الخدمية ومبنى التحكم الرئيسي.- مدينة المعرفة تعد مشروعا رائدا فى بناء مصر الرقمية بما تمثله من مجتمع معلوماتى متكامل يتم انشاؤه فى العاصمة الادارية الجديدة التى أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة- مدينة المعرفة توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا فى مجال منظومة التطبيقات الذكية، مشيرا أن تصميم مدينة المعرفة يحقق أعلى درجات التكامل باستخدام الأنظمة الذكية المختلفة، ومراعاة كافة المتطلبات الخاصة بالتأمين السيبرانى لكافة عناصر المشروع.- مدينة المعرفة الرقمية الجديدة ستتيح المعارف وألوان الثقافة بأحدث أسلوب تقني وستصبح منبرًا جديدًا للفكر المستنير والمعتدل، وتكون أحد أهداف الدولة المصرية لتحفيز الشباب على التعلم والابتكار والإبداع في فترة من أزهى فترات التفاعل بين الشباب والقيادة السياسية الواعية.-يستهدف ان تقوم المدينة الرقمية بجذب استثمارات اجنبية تقدر بـ ح 5 مليارات دولار للسوق المصري من قبل الشركات العالمية الراغبة في التواجد في الهاصمة الادارية خلال الخمس سنوات المقبلة.-مدينة المعرفة الرقمية تضم مركزًا للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة “مصر 2030″ من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن دورها في إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب في هذه المجالات.