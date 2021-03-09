تفاصيل مشروع «عزيز مرقة» الغنائى فى مصر

قدم المطرب الأردني عزيز مرقة، حفلا غنائيا منذ عدة أيام على مسرح الزمالك يعد هو الأول له منذ انتشار وباء كورونا في العالم وتوقف حركة الطيران، وحرص عدد كبير من محبي عزيز في مصر على حضور الحفل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن عزيز مرقة يستعد لمشروع غنائي جديد في مصر خلال الفترة الحالية، حيث سيقدم مجموعة أغانٍ باللهجة المصرية، وسيتعاون فيها مع عدد كبير من المطربين والموسيقين المصريين أبرزهم أحمد سعد وأحمد كامل، وبالرغم من أن زيارة عزيز لمصر كانت سريعة إلا أنه سيعود في القريب مرة أخرى لاستكمال تنفيذ مشروعه في مصر، حيث سيكون مفاجأة كبيرة لمحبيه وجمهوره في الوطن العربي.