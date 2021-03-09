ولي عهد السعودية ورئيس وزراء ماليزا يشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين.وذكرت قناة "العربية" الإخبارية: أن ذلك جاء عقب لقاء جمع الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الماليزي، حيث بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.وأوضحت القناة أن الاتفاقيات شملت، إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.