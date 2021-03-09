حملات تموينية موسعة بكفرالشيخ

ضبطت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية تموين كفرالشيخ 2 طن مخصبات زراعية منتهية الصلاحية داخل مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية بدائرة مركز البرلس، وتحرر المحضر رقم 507 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتصنيع أعلاف الدواجن بالمنطقة الصناعية فى بلطيم، بداخله 2.5 طن ملح طعام مجهول المصدر، وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره فتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر رقم 5083 لسنة 2021 جنح مركز البرلس وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.