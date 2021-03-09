ماكرون يعتزم تسهيل الوصول إلى وثائق المحفوظات السرية الخاصة بالحرب الجزائرية

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم تسهيل الوصول إلى الوثائق السرية المتعلقة بالحرب الجزائرية.وجاء في بيان أصدره قصر الإليزيه أن الرئيس يستجيب بذلك "لمطالب المجتمع الأكاديمي" لتسهيل الوصول إلى محفوظات الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها على 50 عامًا.وأسفرت الحرب الجزائرية، التي استمرت من 1954 إلى 1962، عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا. ولعقود من الزمان، كان الموضوع من المحرمات في فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للجزائر.وتأتي هذه الأنباء بعد أن كلف ماكرون المؤرخ بنيامين ستورا، وهو أحد أشهر الخبراء المتخصصين فى تاريخ الجزائر وخاصة ثورة التحرير بإعداد تقرير عن الصراع.