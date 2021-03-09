القائمة الكاملة لحكومة ليبيا الجديدة برئاسة الدبيبة

قدم رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الجديدة على مجلس النواب خلال انعقاده في مدينة سرت، برئاسة المستشار عقيلة صالح، فيما ما زال منصبا الدفاع والخارجية شاغرين.وتعهد الدبيبة أمام البرلمان بالعمل على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وإجراء مصالحة وطنية ومنع أي حروب.وشملت الحكومة الليبية الجديدة اختيار حسين عطية عبدالحفيظ القطراني ورمضان أحمد بوجناح نائبين لرئيس الوزراء.فيما اقترح أن يتولي منصب وزير الزراعة حمد عبدالرزاق طاهر المريمي، ووزير الموارد المالية طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية توفيق سعيد مفتاح الدرسي ووزير الرياضة عبدالشفيع حسين محمد الجويفي ووزير التخطيط كامل بريك الحاسي.كما تقرر أن يذهب منصب وزير الصحة لعلي محمد مفتاح الزناتي ووزير التربية والتعليم لموسى محمد المقريف، فيما سيتولى عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي منصب وزير السياحة والصناعات التقليدية وذهاب منصب وزير الداخلية لخالد التيجاني مازن.وضمت القائمة إبراهيم العربي منير وزيرا للبيئة، وعلى العابد الرضا أبوعزوم وزير العمل والتأهيل، ويتولى منصب وزير الشئون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، فيما يذهب منصب وزير الثقافة والتنمية المعرفية لمبروكة توفي عثمان أوكي.وسيذهب منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعمران محمد عبدالنبي القيب، ووزير التعليم التقني والفني ليخلف سعيد سيفاو ووزير الصناعة والمعادن لأحمد علي محمد عمر، بينما ستتولى حليمة إبراهيم عبدالرحمن منصب وزير العدل وذهبت حقيبة وزير الخدمة المدنية لعبدالفتاح صالح محمد الخوجة ووزير المواصلات لمحمد سالم الشهوبي ووزير الإسكان والتعمير لزهير أحمد محمود ووزير الحكم المحلي لبدرالدين الصادق التومي ووزير الشباب لفتح الله عبداللطيف الزني.وسيتولى حقيبة وزير الاقتصاد والتجارة عمر علي العجيلي، ووزير النفط والغاز محمد أحمد محمد عون ووزير المالية لخالد المبروك عبدالله، وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية وليد عمار محمد محمد عمار، وزير الدولة لشئون الهجرة اجديد معتوق اجديد، وزير الدولة لشئون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشئون المرأة حورية خليفة ميلود، وأخيرا وزير الدولة للشئون الاقتصادية سيذهب لسلامة إبراهيم الغويل.