اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

كشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة أنَّ قوة من مباحث قسم شرطة المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار في ميدان «الحرية».





وقال المصدر إنَّه عقب إجراء التحريات وتفريغ الكاميرات وسؤال شاهدة العيان تمَّ تحديد المتهم ويدعى «محمد. ج»، مقيم في المعادي ويعمل محاسباً بإحدى الشركات العقارية.





بالقبض عليه ومناقشته، أفاد المتهم بأنّه متزوِّج ولديه طفلين (ولد وبنت) وبعدما تلقي اتصالاً هاتفياً بانتشار الفيديو حاول الاختباء في إحدى الشقق السكنية في منطقة حلوان، لكن الأهالي رفضوا ذلك فذهب إلى منطقة طرة، لكنه فوجئ بسرعة تحرك رجال المباحث وضبطه.





وقال المتهم في اعترافاته إنَّه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر بسبب خلافات زوجية ولديه طفلين (ولد وبنت) يعيشان مع والدتهما.





وأضاف: «أعرف المجني عليها وكل يوم بشتري منها مناديل، ومكنش قصدي أتحرش بها، أنا كنت بهزر معاها».





وأشار إلى أنّه يعمل محاسباً في شركة عقارات، وعمره 37 عاماً، وأنه يمر يومياً من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي «سارة»، وهي تعرفه جيدًا.



