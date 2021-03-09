طبيب: «متحرش المعادى تعرض للتحرش فى الصغر»

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، ويدعي «محمد.ج»، بعدما انتشر فيديو للواقعة في مدخل عمارة.وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم، وتبين اختفاؤه في إحدى الشقق محاولًا التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.ونشرت وزارة الداخلية صورة للمتهم أثناء القبض عليه بإحدى الشقق في المعادي، وذكرت مصادر أمنية أن القبض على المتهم جاء بعد محاولته الهرب والتخفي بإحدى الشقق.وفي السياق، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن ما بدر من متحرش المعادي يسمى بالاضطراب الجنسي علميًا «بيدوفيليا» وهو يبدأ من سن ١٢ لـ١٤ عاما، وهو ناتج عن حرمان عاطفي بسبب شعوره بالرفض من الجنس الآخر.وقال «فرويز» في تصريحات لـ«الدستور»: «من الممكن أيضًا أن تكون هذه الأفعال ناتجة عن ضعف عضوه الذكرى أو تعرضه للتحرش في صغره، وهو يشعر باللذة الجنسية عند ملامسة أعضاء الأطفال التناسلية، وهو شخص مسئول عن تصرفاته ويمكن علاجه نفسيًا».وكانت مكتشفة الواقعة، نشرت الفيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتفاعل آلاف النشطاء معها وشاركوها، مطالبين بسرعة القبض على المتهم، الذي ظهرت معالم وجهه جلية واضحة أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة، وبعد ساعات من انتشار الفيديو رصدته أجهزة المتابعة الأمنية.وأفادت التحريات، بأن كاميرا المراقبة المثبتة في معمل تحاليل، كشفت عن دخول المتهم والطفلة المجني عليها، وارتكاب الجريمة، قبل أن تخرج مكتشفة الواقعة، وتواجهه بما فعل، ليلوذ بالفرار.وبدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات، بعد القبض على المتهم، وفور تلقيها بلاغا من خط نجدة الطفل، كلفت النيابة العامة الجهات المعنية بالعثور على الطفلة، التي تبين أنها بائعة مناديل.