تطور جديد في ملف «الجاسوس كوهين» بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسيا

شهدت عملية سوريا بالبحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تطورا كبيرا، بالتعاون مع روسيا، داخل مخيم اليرموك للاجئين.وقالت التقديرات إنه تم نقل غرض يرجح أنه يعود لكوهين من سوريا إلى روسيا مؤخرًا، وأن الأخيرة قامت بدورها في إرساله إلى إسرائيل من أجل فحصه، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.وتلعب روسيا دور الوساطة بين سوريا وإسرائيل في العديد من الملفات التي تُعلن، آخرها صفقة تبادل الأسرى التي عقدت مؤخرا بين دمشق وتل أبيب.وقضت تلك الصفقة بعودة فتاة إسرائيلية تسللت إلى الأراضي السورية دون اكتشافها على الحدود، مقابل تحرير تل أبيب لسوريين اثنين من أبناء الجولان السوري المحتل، والسماح لهما بالعودة إلى أرضهما.