تونس والكويت تبحثان التعاون الثنائي في المجال العسكري

بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، مع سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري، اليوم الثلاثاء، سبل دفع التعاون الثنائي في المجال العسكري.وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية: إن الجانبين أكدا ضرورة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة لدفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التدريب ومراقبة الحدود.من جهته، ثمّن وزير الدفاع التونسي استعداد الكويت لدفع التعاون العسكري مع تونس، فيما أكد سفير دولة الكويت حرص بلاده على دعم هذا التعاون من أجل الارتقاء بالقدرات العسكرية لجيشي البلدين.