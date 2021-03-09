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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة أمين خزينة من اختلاس مليون جنيه من شركة مساهمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:34 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء براءة، أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاسه مليون و10 آلاف من جهة عمله ورفض الدعوى المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي، وأمانة سر ممدوح غريب.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم ط.م.ع، بصفته موظفًا بإحدى الشركات المساهمة (أمين مخازن بشركة توريدات باختلاس مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرين جنيهًا بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة للشركة.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد.م، محامي بإحدى شركات التوريد، شهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشركة باختلاس مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرين جنيهًا، حيث إنه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته "خزينة الشركة"، فتبين عجز المبلغ المتقدم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حمدي.ز، مدير حسابات بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، شهد أنه ترأس اللجنة المُشكّلة لفحص عهدة المتهم بموجب القرار الإداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم، حين توقفه عن العمل وتبين اختلاسه للمبلغ.

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