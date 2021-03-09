«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس

أكد نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بعد الإعلان عن الضوابط الوزارية الواردة بالكتاب الدوري رقم "٥" سيبدأ الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت المقبل الموافق ١٣ مارس الجاري.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمركز التطوير التكنولوجي واستهدف المديرين العموم ومديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والموجهين العموم بحضور أحمد والى، وكيل المديرية.وأضاف وكيل الوزارة أن حضور الطلاب للمدرسة سيكون اختياريا بالنسبة لولى الأمر بعد إقراره كتابيا بعدم حضور الطالب للمدرسة دون احتساب الغياب، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار باهى إلى إجراء اختبارات أواخر شهور مارس، أبريل ومايو لصفوف النقل حسبما حدد الكتاب الدوري، على أن تجرى اختبارات الأنشطة التربوية تزامنا مع هذه الاختبارات الشهرية بالتنسيق بين مديري المدارس ومعلمي الأنشطة التربوية.وفى سياق متصل شدد الدكتور نبوي على ضرورة تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني كأول محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية حفاظا على حقوق المعلم والطالب، مشيرا إلى استثمار اهتمام الدولة بما يحدث في بورسعيد من مشروعات عملاقة وتعظيم الإيجابيات التي حققت في مجال التعليم بالمحافظة.ووجه مديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات المختصة بمتابعة تسجيل جميع المعلمين ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على حق الدولة، مما يسهم فى زيادة الموارد لمواجهة التزاماتها تجاه المواطنين، متمنيا التوفيق للجميع.