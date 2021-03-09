رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:03 م
تعليم بورسعيد»
تعليم بورسعيد»
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أكد نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بعد الإعلان عن الضوابط الوزارية الواردة بالكتاب الدوري رقم "٥" سيبدأ الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت المقبل الموافق ١٣ مارس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمركز التطوير التكنولوجي واستهدف المديرين العموم ومديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والموجهين العموم بحضور أحمد والى، وكيل المديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن حضور الطلاب للمدرسة سيكون اختياريا بالنسبة لولى الأمر بعد إقراره كتابيا بعدم حضور الطالب للمدرسة دون احتساب الغياب، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار باهى إلى إجراء اختبارات أواخر شهور مارس، أبريل ومايو لصفوف النقل حسبما حدد الكتاب الدوري، على أن تجرى اختبارات الأنشطة التربوية تزامنا مع هذه الاختبارات الشهرية بالتنسيق بين مديري المدارس ومعلمي الأنشطة التربوية.

وفى سياق متصل شدد الدكتور نبوي على ضرورة تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني كأول محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية حفاظا على حقوق المعلم والطالب، مشيرا إلى استثمار اهتمام الدولة بما يحدث في بورسعيد من مشروعات عملاقة وتعظيم الإيجابيات التي حققت في مجال التعليم بالمحافظة.

ووجه مديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات المختصة بمتابعة تسجيل جميع المعلمين ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على حق الدولة، مما يسهم فى زيادة الموارد لمواجهة التزاماتها تجاه المواطنين، متمنيا التوفيق للجميع.
«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس
«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس
«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس
«تعليم بورسعيد»: انطلاق الفصل الدراسى الثانى 13 مارس

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى