رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة صرف صحى العادل بالفيوم

تفقد اليوم، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور أحمد معوض، والدكتور صلاح بيومى نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الصحة والبيئة والجامعة اليابانية لمحطة صرف صحى العادل بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.أكد اللواء هشام درة، رئيس الشركة، أن محطة صرف صحى العادل عبارة عن محطة مدمجة تجمع بين الرفع والمعالجة عبارة عن شبكة صرف صحى وبيارة على عمق سبعة أمتار ونصف وحوض ترسيب ابتدائي وحوض ترسيب نهائي وثلاثة أحواض تجفيف وحوض للكلور وفلتر رملي بطاقة تصميمية 400متر مكعب يوم وتتم معالجة المياه عن طريق المعالجة الثلاثية.وأضاف أن المحطة مكونة أيضا من محول كهربائي ومولد وعدد 2 غاطس 1.5 كيلو وات و4 طلمبات 4 كيلو وات وطلمبة لحقن الكلور وموزع دوار وغرف للتشغيل ومخزن وحمام ومقامة على مساحة تقدر بنحو 350 مترا وبتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و650 ألف جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي بقرية العادل بمركز سنورس بمحافظة الفيوم وتعد هذه التجربة هي التجربة الوحيدة التي يتم تطبيقها داخل المحافظة وهى أن تعمل المحطة رفع ومعالجة في آن واحد.