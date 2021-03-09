«المنشآت الفندقية»: تزايد الرحلات الأوروبية الوافدة للغردقة

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن مارس الجارى يشهد زيادة في عدد الرحلات الوافدة للغردقة من أوكرانيا ولتوانيا واستوانيا ورومانيا والتشيك وبيلارلاوسيا.كما شهدت الغردقة مؤخرًا تنظيم أولى الرحلات من السوق الألمانى وستتوالى زيادة الرحلات خلال الشهور المقبلة وصولًا بالموسم الصيفي، فمنظمي الرحلات الأجنبية يؤكدون زيادة الطلبات على السوق المصري.أضاف عاقل، لـ«الدستور»، أن هناك طلبات مؤجلة لدى منظمى الرحلات الأجنبية بزيارة مصر، فالسائح الأجنبى لا يستطيع الاستغناء عن المقصد السياحي المصري كمقصد منفرد عن بقية المقاصد السياحية الأخرى، موضّحًا أن هناك سياسة حرق الأسعار تمارس حاليًا بعدد من الفنادق والوكلاء المصريين بتخفيض الأسعار لجذب المزيد من التدفقات، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تضر بالقطاع السياحي وتؤثر بالسلب على القطاع الفندقى لانهيار عنصر الجودة فى ظل تراجع الأسعار، مطالبًا بوضع أسعار تناسب قيمة وحجم المقصد المصري.