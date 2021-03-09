رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تمدد قرار تجميد الرسوم الحكومية لـ2023

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:08 م
جمارك دبي
جمارك دبي
وكالات
طباعة
قررت حكومة إمارة دبي تجميد رسوم الخدمات الحكومية في الإمارة حتى مطلع العام 2023، وذلك "دعما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق".

وقال الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي: إن القرار يهدف لتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي القرار إضافة للحزم الاقتصادية الخمس التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهرا الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن؛ للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد- 19، إذ تجاوزت قيمة الدعم 1ر7 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.

موضوعات متعلقة

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى