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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: ارتفاع عدد حبوب لقاح النباتات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:09 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أشارت دراسة أجراها علماء في ألمانيا إلى أن ارتفاع عدد حبوب اللقاح الخاصة بالنباتات يمكن أن يؤدي إلى خطر أكبر للإصابة بـكوفيد.19-

ولاحظ فريق من جامعة ميونخ التقنية أن ارتفاع عدد حبوب اللقاح يرتبط بارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للدراسة المنشورة في الأكاديمية الوطنية للعلوم.

ومع ذلك، قال الباحثون وخبراء آخرون إن النتائج - التي تشمل قياس تعداد حبوب اللقاح وعدوى كوفيد19- في 31 دولة عبر خمس قارات الخمس لا ينبغي أن تكون سببا للقلق، حيث يزهر الربيع في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

ووفقًا للدراسة، فإن معدلات الإصابة في المناطق التي لا يوجد بها إغلاق محلي ترتفع بمعدل 4% عندما تزداد كمية حبوب اللقاح في الهواء بنسبة 100 لكل متر مكعب.

وفي بيانات من بعض المدن الألمانية التي تم تحليلها في الدراسة، ارتفعت معدلات حبوب اللقاح إلى 500 لكل متر مكعب، وارتفعت معدلات الإصابة بنسبة 20 %.

وارتبطت أعداد حبوب اللقاح ومعدلات الإصابة اليومية بالعدوى في كل من المناطق التي توجد بها تدابير إغلاق والتي بدون إغلاق. ولكن إذا كان السكان يمكثون في منازلهم، فإن الإصابات زادت بنصف المعدل الذي تم تسجيله عندما تمكن السكان من التنقل بحرية.

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