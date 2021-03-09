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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكمامة أسلوب حياة.. دراسة إيطالية: أقنعة الوجه مؤثرة فى مكافحة كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:38 م
الكمامة أسلوب حياة
الكمامة أسلوب حياة
سارة الشلقاني
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أكدت دراسة إيطالية جديدة أهمية الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة إنها مؤثرة في منع انتشار العدوى.

وأوضحت الدراسة أن استخدام أقنعة الوجه «الكمامة» آمنة خلال ممارسة التمارين الرياضية، سواء الفردية في المنزل أو الشارع، بالإضافة إلى التمرينات الثقيلة في الصالات الرياضية، حسبما نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال العلماء في جامعة ميلانو الإيطالية إن ارتداء الكمامة أثناء القيام بتمارينات رياضية لا يؤثر على معدل التنفس أو ضربات القلب، وكذلك ضغط الدم ومستويات الأكسجين.

وأضاف العلماء الإيطاليون أن الدراسة، التي أجريت على ستة نساء ورجال يمارسون رياضة ركوب الدراجات، أثبتت أن الكمامة أثرت بنحو 10% فقط من طبيعة التنفس خلال تلك الرياضة، وهى نسبة طفيفة للغاية وغير مقلقة.

وقال ماسيمو مابيلي طبيب القلب في مركز «مونزينو – CCM» الإيطالي، والمشارك في الدراسة، إن هذا الانخفاض غير مؤثر للغاية، ولا يشير إلى وجود خطر على الأشخاص الأصحاء الذين يمارسون التمارين خلال ارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، حتى عندما يعملون بأقصى طاقتهم، بينما ننتظر تلقيح المزيد من الأشخاص ضد كوفيد-19، ويمكن أن يكون لهذه النتيجة آثار عملية في الحياة اليومية، على سبيل المثال ستجعل فتح صالات رياضية داخلية أكثر أمانًا.

وقام المتطوعون، متوسط أعمارهم 40 سنة، بثلاث جولات من التمارين، الأولى دون ارتداء الكمامة، والثانية باستخدام كمامة طبية، والأخيرة باستخدام كمامة «FFP2»، وثبت أن القناع الأخير تسبب في انخفاض التنفس بنسبة 10%، بينما كانت الكمامة الطبية هي الأقل تأثيرا، بنسبة يمكن ألا تذكر.

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