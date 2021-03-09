عمان تؤكد أهمية تسريع وتيرة توفير لقاح كورونا

أكد سلطان عمان هيثم بن طارق، أهمية تسريع وتيرة توفير لقاح فيروس كورونا، لأعداد أكبر من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استمرار توعية المجتمع حول هذه الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منها.وأفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء خلال ترؤس سلطان عمان اجتماع مجلس الوزراء، حيث تطرّق إلى آخر المستجدات بشأن جائحة كوفید- ۱۹ والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة بالسلطنة لتوفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع.وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أشار إلى أهمية إسهامات المرأة العمانية في رعاية الأسرة وتنشئة الأجيال المتعاقبة، إلى جانب ما يتم إسناده إليها من مهام، مشددًا على الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة للمرأة من خلال إتاحة المجال لها للاضطلاع بالمسئوليات الموكلة إليها، حيث أثبتت قدراتها على تحمّل تلك المسئوليات.وعلى صعيد علاقات السلطنة الإقليمية والدولية، استعرض السلطان العماني تعاون السلطنة مع كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب العالم.كما لفت السلطان هيثم إلى اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية رؤية عُمان 2040م، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عامًا المقبلة، وقد جاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.وتضمنت تلك الاستراتيجية - التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيّرات المتجددة والتحديات المستقبلية - وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.