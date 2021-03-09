رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:07 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ورشة عمل "تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية" التي عقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة واستعراض أهم التحديثات بالمنظومة للإسراع بآليات العمل بملفي التصالح وتقنين الأراضي، وكيفية استخراج شهادة المتغيرات المكانية.

حضر الورشة المهندس هاني الحسيني مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالفيوم، والمهندس عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي التنظيم ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن ورشة العمل تناولت عددًا من المحاور منها: التعديلات التي تم إدخالها على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وشرح كيفية استخراج شهادة وحدة المتغيرات المكانية من خلال المنظومة الحديثة، ومناقشة التحديثات التي تمت على المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وما تقوم به المحافظة من إجراءات للتيسير على المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الورشة تناولت الرد على استفسارات مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، فضلًا عن مناقشة تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية، وعقب ذلك قدم أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ الذي حضر الورشة ـ شرحًا وافيًا عن منظومة العمل وآلياتها وكيفية استيفاء البيانات.

وأكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الاستفادة من محاور الورشة لكل العاملين بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يساعد في الإسهام بالحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في رصد أية مخالفات من خلال وحدات المتغيرات المكانية بمختلف مجالس المدن.

وأضاف نائب المحافظ أن منظومة العمل تعمل بشكل متكامل لرصد أية مخالفة، كما تعمل المحافظة دائمًا على مد موظفيها بالخبرات والمعارف اللازمة، من خلال ورش العمل المتنوعة والدورات التدريبية المتخصصة، لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ويسر.
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»

موضوعات متعلقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى