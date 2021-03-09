نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»

نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:07 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ورشة عمل "تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية" التي عقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة واستعراض أهم التحديثات بالمنظومة للإسراع بآليات العمل بملفي التصالح وتقنين الأراضي، وكيفية استخراج شهادة المتغيرات المكانية.
حضر الورشة المهندس هاني الحسيني مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالفيوم، والمهندس عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي التنظيم ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن ورشة العمل تناولت عددًا من المحاور منها: التعديلات التي تم إدخالها على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وشرح كيفية استخراج شهادة وحدة المتغيرات المكانية من خلال المنظومة الحديثة، ومناقشة التحديثات التي تمت على المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وما تقوم به المحافظة من إجراءات للتيسير على المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الورشة تناولت الرد على استفسارات مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، فضلًا عن مناقشة تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية، وعقب ذلك قدم أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ الذي حضر الورشة ـ شرحًا وافيًا عن منظومة العمل وآلياتها وكيفية استيفاء البيانات.
وأكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الاستفادة من محاور الورشة لكل العاملين بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يساعد في الإسهام بالحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في رصد أية مخالفات من خلال وحدات المتغيرات المكانية بمختلف مجالس المدن.
وأضاف نائب المحافظ أن منظومة العمل تعمل بشكل متكامل لرصد أية مخالفة، كما تعمل المحافظة دائمًا على مد موظفيها بالخبرات والمعارف اللازمة، من خلال ورش العمل المتنوعة والدورات التدريبية المتخصصة، لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ويسر.
حضر الورشة المهندس هاني الحسيني مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالفيوم، والمهندس عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي التنظيم ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن ورشة العمل تناولت عددًا من المحاور منها: التعديلات التي تم إدخالها على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وشرح كيفية استخراج شهادة وحدة المتغيرات المكانية من خلال المنظومة الحديثة، ومناقشة التحديثات التي تمت على المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وما تقوم به المحافظة من إجراءات للتيسير على المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الورشة تناولت الرد على استفسارات مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، فضلًا عن مناقشة تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية، وعقب ذلك قدم أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ الذي حضر الورشة ـ شرحًا وافيًا عن منظومة العمل وآلياتها وكيفية استيفاء البيانات.
وأكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الاستفادة من محاور الورشة لكل العاملين بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يساعد في الإسهام بالحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في رصد أية مخالفات من خلال وحدات المتغيرات المكانية بمختلف مجالس المدن.
وأضاف نائب المحافظ أن منظومة العمل تعمل بشكل متكامل لرصد أية مخالفة، كما تعمل المحافظة دائمًا على مد موظفيها بالخبرات والمعارف اللازمة، من خلال ورش العمل المتنوعة والدورات التدريبية المتخصصة، لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ويسر.
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»
نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»