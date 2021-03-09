نائب محافظ الفيوم يشهد ورشة «تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية»

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ورشة عمل "تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية" التي عقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة واستعراض أهم التحديثات بالمنظومة للإسراع بآليات العمل بملفي التصالح وتقنين الأراضي، وكيفية استخراج شهادة المتغيرات المكانية.حضر الورشة المهندس هاني الحسيني مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالفيوم، والمهندس عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي التنظيم ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن ورشة العمل تناولت عددًا من المحاور منها: التعديلات التي تم إدخالها على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وشرح كيفية استخراج شهادة وحدة المتغيرات المكانية من خلال المنظومة الحديثة، ومناقشة التحديثات التي تمت على المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وما تقوم به المحافظة من إجراءات للتيسير على المواطنين.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الورشة تناولت الرد على استفسارات مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، فضلًا عن مناقشة تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية، وعقب ذلك قدم أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ الذي حضر الورشة ـ شرحًا وافيًا عن منظومة العمل وآلياتها وكيفية استيفاء البيانات.وأكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الاستفادة من محاور الورشة لكل العاملين بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يساعد في الإسهام بالحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في رصد أية مخالفات من خلال وحدات المتغيرات المكانية بمختلف مجالس المدن.وأضاف نائب المحافظ أن منظومة العمل تعمل بشكل متكامل لرصد أية مخالفة، كما تعمل المحافظة دائمًا على مد موظفيها بالخبرات والمعارف اللازمة، من خلال ورش العمل المتنوعة والدورات التدريبية المتخصصة، لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ويسر.