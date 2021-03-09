رامى رفعت: تشرفت بغناء «أسرة شهيد» أمام الرئيس السيسى (فيديو)

أعرب الفنان رامي رفعت، عن فخره بالغناء في احتفال يوم الشهيد والذي أقيم صباح اليوم بمركز المنارة بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.وأضاف رامي، أنه تشرف بغناء أغنية "أسرة شهيد" بصحبة الفنانين الكبار محمد ثروت ونادية مصطفى والفنانة جنات والطفل سليم، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عصمت.حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقام بتقديم الحفل الفنان آسر يس ومحمد فراج.يذكر أن الفنان رامي رفعت عرفه الجمهور لأول مرة من خلال برنامج صوت الحياة لاكتشاف المواهب الغنائية ثم انضم لفرقة "أيامنا الحلوة"وخلال السنوات الأخيرة قدم عدد من الأغاني المنفردة وأبرزها "خطوة في حياتي، أول حب، أنا مين قدي الليلة دي، خلاص أنا استكفيت".