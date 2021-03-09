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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يقفز 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:50 م
الذهب
الذهب
وكالات
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قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين في المائة أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمائة إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هوى في جلسة الإثنين إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمائة إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4 بالمائة إلى 25.95 دولار للأوقية وصعد البلاتين 3.3 بالمائة إلى 1173.35 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم حوالي واحد بالمائة إلى 2293.11 دولار للأوقية.

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