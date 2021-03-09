السعودية توقع ثلاث اتفاقيات مع ماليزيا

شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد مع رئيس الوزراء الماليزي، في الرياض مستعرضًا معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.وكان وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، قد قال في وقت سابق ان بلاده تطلع لتأسيس مجلس تنسيقي مع السعودية لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم.