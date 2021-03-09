القبض على مسجل خطر أحدث جرحًا قطعيًا بوجه صاحب مطعم شهير بالمحلة

تمكنت مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى من ضبط مسجل خطر بتهمة الاعتداء على مالك مطعم شهير بسلاح أبيض، ما تسبب في حدوث جرح قطعي بالوجه.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الباعة الجائلين بالاعتداء على مالك مطعم للمشويات، بشارع سعد زغلول، بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي في الوجه بسبب خلافات بينهما.وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ويدعى "ج. ه"، مسجل خطر، وتم التحفظ عليه داخل ديوان عام القسم، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.