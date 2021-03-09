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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسكتلندا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:33 م
الوزيرة الأولى لاسكتلندا،
الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستورجون،
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أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، تخفيف عدد من قيود الإغلاق المفروضة بسبب الوضع الوبائي لجائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت ستورجون- وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز"- أنه يسمح بالتجمعات خارج المنازل بحد أقصى 4 أفراد، بالإضافة إلى السماح للبالغين بممارسة الرياضة التي لا تتضمن تلامسا بين الأشخاص بحد أقصى 15 شخصًا، بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على ممارسة الأطفال للرياضة في أندية تكون "أبعد قليلا" عن منطقة سكنهم.

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