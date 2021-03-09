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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءً موسعا بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، والتي تأتی تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم. 

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، ووجّه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها. 

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا، والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا. 

وناقش الرئيس عددا من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري، والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، واستمع إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم، مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة، مؤكدا قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات، مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائما وأبدا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
الرئيس السيسي يلتقي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

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