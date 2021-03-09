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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الجزائر يشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:01 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية الثلاثاء: "شارك اليوم الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع مهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات".

وأضاف البيان، أنه تم خلال الاجتماع دراسة بندين، الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا والثاني قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات الأخيرة هناك".

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