رئيس شركة «جاسكو» يكشف سبب حريق خط غاز إدكو: تشغيل تجريبي

أكد المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، اندلاع حريق لخط غاز يقع عند الطريق الساحلي الدولي على بعد 8 كم من المعدية خلال اليوم الأول للتشغيل التجريبي بتدفيع الغاز.وانتقلت على الفور فرق طوارئ جاسكو، وتم تفعيل خط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز.وكان قد شب، منذ قليل، حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.وأكدت مصادر مسئولة أنه تم غلق المحابس الخاصة بخط الغاز، وجارٍ السيطرة على الوضع، مشيرة إلى أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.