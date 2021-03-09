خماسي جامعة الوادي الجديد يصعد لدور الـ8 ببطولة الاتحاد العام للجان الرياضية

تمكن فريق اللجنة الرياضية لكرة القدم الخماسي بجامعة الوادي الجديد الفوز على فريق اللجنة الرياضية بالسويس في تصفيات بطولة كرة القدم الذي ينظمها الاتحاد العام للجان الرياضية على مستوى الجمهورية بمدينة رأس البر.وقال الدكتور باهى أبو معين الأستاذ بكلية التربية الرياضية وكابتن الفريق أن فريق اللجنة الرياضية بجامعة الوادي الجديد والمشارك في تصفيات الاتحاد العام للمصالح الحكومية تمكن من الفوز على فريق السويس ليصعد بهذا الفوز إلى دور الـ8 في البطولي ليلتقي بفريق اللجنة الرياضية التي تمثل محافظة الإسكندرية.ومن جانبه، أكد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ان البطولة الذي ينظمها الاتحاد العام للجان الرياضية على مستوي الجمهورية تستضيفها مدينة راس البر في الفترة من 532021 وحتى الفترة 1432021 وسط إجراءات احترازية ووقائية وإلزام الأجهزة الفنية للفرق بارتداء الكمامة وتطهير وتعقيم الأماكن قبل المباريات وبعد انتهاء المباريات.يذكر أن البطولة تشارك فيها 25 لجنة تمثل ٢٥ محافظة على مستوى الجمهورية منها أكثر من لجنة رياضية تمثل الجامعات المصرية.حيث هنا الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة فريق اللجنة الرياضية بالجامعة على الفوز الثالث على التولي ويصعد الفريق لدور الثمانية، متمنيا لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين كل التوفيق والمزيد من الفوز والانتصارات.